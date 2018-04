Róbson tem lesão confirmada e deve voltar só em 20 dias

Apesar de sentir a lesão, Róbson chegou a viajar com o Santos a Belo Horizonte, na esperança de se recuperar a tempo para a partida. Mas a contusão do meia não evoluiu e ele acabou substituído no time titular por Felipe Azevedo. Nesta terça, o meia foi submetido a uma ressonância magnética, na qual foi constatada uma ruptura parcial no ligamento anterior do tornozelo.

Com a ausência certa de Róbson, ao menos o técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter um reforço para o clássico do próximo domingo, contra o líder Palmeiras, na Vila Belmiro. O atacante Jean se mostrou livre das dores musculares que o tiraram do jogo de domingo e tem tudo para ficar à disposição do treinador. Se jogar, ele fará sua estreia pelo Santos.