Rocha e Universitario começam Libertadores com 0 a 0 Na abertura da fase de grupo da Copa Libertadores, Rocha (URU) e Universitario (PER) empataram por 0 a 0 nesta terça-feira, no Uruguai, para cerca de seis mil espectadores na pequena cidade de Maldonado - distante cerca de 140 quilômetros da capital Montevidéu. Com isso, as duas equipes ficam com um ponto na classificação do Grupo 5.