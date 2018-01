Rocha ganha da LDU e embola o Grupo 5 da Libertadores próxima fase da Copa Libertadores graças à vitória por 3 a 2 sobre a LDU, do Equador, nesta terça-feira, na partida disputada no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (distante cerca de 140 quilômetros da capital Montevidéu). Com esta vitória, o time uruguaio chegou aos quatro pontos na classificação, em três jogos, e assumiu a vice-liderança do Grupo 5, ficando um ponto à frente da própria LDU, que tem apenas três pontos. O líder é o Velez Sarsfield, que neste momento tem seis pontos (dois jogos disputados), e o quarto e último colocado é o Universitario, do Peru, com apenas um ponto (os dois times se enfrentam ainda nesta terça). Os gols da partida foram de Pedro Cardoso (para o Rocha), aos 6 minutos, com Augustin Delgado empatando aos 16 e Marcelo Segales recolocando o time da casa em vantagem aos 27, todos no primeiro tempo. No segundo tempo, Pedro Cardoso garantiu o terceiro gol aos 35 minutos e Patricio Urrutia diminuiu dois minutos depois. Na próxima rodada, este duelo se repete, mas a partida será disputada no Equador, casa da LDU.