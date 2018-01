Rochemback chega para completar Sub-23 A chegada do meia Fábio Rochemback, do Sporting, está prevista para esta tarde de terça-feira, em Concepción, no Chile. O jogador havia sido liberado pela Comissão Técnica da seleção Sub-23 para jogar por seu time, mas não deve ser escalado pelo técnico Ricardo Gomes na partida de estréia do Pré-Olímpico contra a Venezuela, quarta-feira, às 23h10 (horário de Brasília). Os jogadores voltam aos treinos logo mais às 17 horas, no Club Huachipato.