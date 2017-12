Rochemback é liberado para o Sporting O meia Fábio Rochemback, que está na Granja Comary, em Teresópolis, vai continuar treinando com a Seleção Brasileira Sub-23 até o dia 30 de dezembro e depois viaja para Portugal, de onde retornará apenas no dia 6 de janeiro, direto para Concepción, no Chile, onde acontece o Torneio Pré-Olímpico. A Comissão Técnica da Seleção Sub-23 atendeu ao pedido do Sporting e liberou o atleta para atuar por sua equipe no dia 4 de janeiro.