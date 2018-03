Rochemback irá sofrer cirurgia no joelho A temporada de 2003-04 terminou para Fabio Rochemback. O volante brasileiro, que defende o Sporting, deve ser operado do joelho direito e não há previsão de retorno imediato. A necessidade de cirurgia foi admitida no site oficial do clube português, após o diagnóstico do médico Gomes Pereira. "A artroscopia é inevitável", avaliou o especialista. Rochemback se contundiu duas semanas atrás, em partida contra o Alverca. Nesse período, passou por tratamento médico alternativo, mas os resultados ficaram aquém do esperado.