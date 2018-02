Rodada anima Guarani contra descenso Mesmo estando com chances mínimas de escapar do rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro, o Guarani ainda sonha em permanecer na elite nacional em 2005. A comissão técnica considerou a rodada de final de semana positiva e quer tirar proveito disso para animar seus jogadores nas últimas duas rodadas, quando enfrentará o Paysandu, em Belém (PA), e o Grêmio, em Campinas (SP). O discurso do técnico Jair Picerni é sempre muito otimista. Para ele, neste momento, o Guarani só depende de suas próprias forças. "Fiz umas contas e vi que se vencermos nossos dois jogos vamos chegar aos 52 pontos e acho que tem gente que vai ficar para trás disso", comentou, referindo-se às situações delicadas do Vitória, com 48 pontos, do Criciúma, com 49, e do próprio Paysandu, com 50. O Guarani, no momento, só tem 46 pontos, mas nesta temporada ainda não conseguiu vencer dois jogos consecutivos. "A rodada foi boa para nós, porque dos times ameaçados, só nós vencemos", completou Picerni, comentando a virada sobre o Figueirense, por 2 a 1, sábado, no Brinco. No final da tarde, o conselho deliberativo esteve reunido para uma reunião de caráter extraordinário, mas com apenas assuntos de âmbito interno. Mesmo assim um pequeno grupo de torcedores estendeu uma faixa de protesto na entrada do Estádio Brinco de Ouro com os seguintes dizeres: "Guarani: respeite-o ou deixe-o".