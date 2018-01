Rodada cheia de goleadas na Série A3 Sete jogos movimentaram neste sábado a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O destaque foi novamente o Oeste, que assegurou a liderança da competição com 15 pontos. O time de Itápolis venceu o Noroeste por 2 a 1. O meia Paulista, com dois gols, foi o destaque do jogo. Outro destaque da rodada foram as goleadas. Em Jaboticabal, o time da casa, que conta com o meia Tupãzinho, ex-Corinthians, ganhou do Independente de Limeira por 4 a 0. Esse foi o mesmo placar da vitória do XV de Piracicaba sobre o XV de Jaú. O vice-líder Taubaté, em casa, fez 5 a 1 no lanterna União Mogi. Confira todos os resultados: Barretos 1 x 1 Osasco; Oeste 2 x 1 Noroeste; Inter de Bebedouro 2 x 1 Garça; Jaboticabal 4 x 0 Independente; Sertãozinho 3 x 0 Palmeiras B; Taquaritinga 3 x 1 Ferroviária; Taubaté 5 x 1 União Mogi; XV de Piracicaba 4 x 0 XV d e Jaú. Classificação: 1) Oeste - 15 2) Taubaté - 12 3) Sertãozinho e Taquaritinga - 10 5) XV de Jaú - 9 6) Inter de Bebedouro - 8 7) XV de Piracicaba, Ferroviária e Barretos - 7 10) Palmeiras B - 6 11) Osasco e Noroeste - 5 13) Jaboticabal e Independente - 4 15) Garça e União Mogi - 1