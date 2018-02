Rodada classifica 3 europeus para Copa A Copa de 2006 já tem 27 países classificados. Nesta quarta-feira, na última rodada das Eliminatórias Européias, mais 3 seleções confirmaram presença no Mundial da Alemanha: Suécia, França e Sérvia & Montenegro. Agora, faltam apenas 5 vagas, que serão disputadas em repescagens pelo mundo. Quem saiu do sufoco nesta quarta-feira foi a França, campeã mundial de 98. A seleção francesa goleou o Chipre por 4 a 0 e ainda foi beneficiada pelo empate entre Irlanda e Suíça, por 0 a 0. Em Paris, Zidane, Wiltord, Dhorasoo e Giuly marcaram os gols da classificação. Com isso, a França terminou em primeiro lugar do grupo 4, com 20 pontos, superando Suíça e Israel, que ficaram com 18 cada um. Já a Espanha não teve a mesma sorte. Em San Marino, os espanhóis golearam a seleção local por 6 a 0, com 3 gols de Fernando Torres, dois de Sérgio Ramos e outro de Antonio Lopez. Mas foi a Sérvia & Montenegro quem ficou com a vaga no grupo 7, ao vencer a Bósnia Herzegovina por 1 a 0, também nesta quarta-feira, em Belgrado. Os sérvios, que vão pela primeira vez a uma Copa do Mundo, chegaram aos 22 pontos. A Espanha terminou com 20 e terá que se contentar com a repescagem. A outra vaga do dia foi conquistada pela Suécia. Com a vitória por 3 a 1 sobre a Islândia, em Estocolmo, os suecos garantiram o segundo lugar no grupo 8, atrás da já classificada Croácia. Nas Eliminatórias Européias, os dois melhores segundos colocados dos 8 grupos também garantiram vaga na Copa, além dos líderes de cada chave. E a Suécia entrou nesse grupo, ao lado da Polônia. Assim, a Europa vai mandar as seguintes seleções para a Copa: Holanda (grupo 1), Ucrânia (2), Portugal (3), França (4), Itália (5), Inglaterra (6), Sérvia & Montenegro (7) e Croácia (8) - todos com o primeiro lugar de suas chaves -, além de Polônia e Suécia, que ficaram com as duas vagas para os melhores segundos colocados. Espanha, Suíça, República Checa, Noruega, Eslováquia e Turquia são as equipes que disputarão a repescagem. Os confrontos serão definidos por sorteio, sexta-feira, na sede da Fifa. Espanha, República Checa e Turquia, que ocupam melhores posições no ranking mundial, serão ?cabeças-de-chave? no sorteio e não poderão se enfrentar. Os jogos serão nos dias 12 e 16 de novembro, definindo mais 3 classificados para a Copa do Mundo de 2006.