Rodada com jogos importantes na A3 Uma rodada repleta de emoções. É o que se espera da 28ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, neste domingo, com a realização de mais seis jogos. Oeste, de Itápolis, e Palmeiras B dividem a liderança com 46 pontos ganhos. Faltando apenas três rodadas para o término do segundo turno, nove clubes ainda têm chances matemáticas de chegar às semifinais. São eles: Oeste, Palmeiras B, Osasco, Barretos, Taquaritinga, Noroeste, Sertãozinho, XV de Piracicaba e Taubaté. Por outro lado, o União Mogi, com apenas 14 pontos, já está rebaixado para a Série B1 em 2003. Outros clubes lutam para fugir do rebaixamento, como o Garça (24) e a Ferroviária (28). O líder Oeste joga em casa contra o Sertãozinho (43), enquanto o Palmeiras B vai até Bauru enfrentar o Noroeste (43). A Rede Vida de Televisão transmite, de Piracicaba, a partir das 10 horas, o jogo entre XV de Piracicaba (42) e Barretos (44). Confira os jogos de domingo válidos pela 28ª rodada: 10 horas - XV de Piracicaba x Barretos (Rede Vida) e Jaboticabal x Ferroviária; 11 horas - Independente x Internacional; 15 horas - Noroeste x Palmeiras B; 15h30 - Taubaté x Garça; 16 horas - Oeste x Sertãozinho. Classificação - 1) Oeste e Palmeiras B 46 pontos; 3) Osasco 45; 4) Barretos 44; 5) Taquaritinga, Noroeste e Sertãozinho 43; 8) XV de Piracicaba 42; 9) Taubaté 40; 10) XV de Jaú e Internacional 36; 12) Jaboticabal 32; 13)Independente 30; 14) Ferroviária 2 8; 15) Garça 24; 16) União Mogi 14. * Não estão incluídos os jogos XV de Jaú X Osasco e União Mogi X Taquaritinga.