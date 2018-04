Rodada completa da Série B tem luta para entrar no G-4

A Série B do Brasileiro terá rodada completa na noite desta terça-feira, quando acontecem 10 jogos. E a maior atração é a luta de São Caetano e Figueirense para tentar ultrapassar o Ceará e entrar no G-4, o grupo dos quatro primeiros colocados do campeonato.

Vasco, Guarani e Atlético-GO, que ocupam as três primeiras colocações, não correm risco de deixar o G-4 nesta 27ª rodada. Mas o Ceará, que ocupa o quarto lugar, com 44 pontos, está ameaçado pelo Figueirense (42 pontos) e pelo São Caetano (41 pontos).

O Ceará joga fora de casa nesta terça-feira, contra o desesperado Campinense, que ocupa a penúltima posição e luta para não cair. Enquanto isso, o Figueirense visita o líder Vasco no Rio e o São Caetano recebe o segundo colocado Guarani.

Apesar da liderança tranquila, com seis pontos de vantagem sobre o Guarani (55 a 49), o Vasco encara o jogo contra o Figueirense como uma chance de vencer um rival direto na luta pelo acesso. Além disso, o time carioca quer ampliar a série de quatro vitórias.

Já o Atlético-GO, que aparece em terceiro lugar, com 47 pontos, tem um confronto fora de casa com o ABC, um dos integrantes da zona de rebaixamento. Assim, o time goiano quer aproveitar para subir para a segunda posição - para isso, depende de tropeço do Guarani.

Ainda sonhando com o acesso, a Portuguesa busca reabilitação após duas derrotas seguidas, que a deixaram com 38 pontos, em sétimo lugar. Dessa vez, o adversário será o Bragantino, em jogo que acontece em Mogi Mirim por causa da suspensão imposta ao Canindé.

Confira todos os jogos desta terça-feira:

19h30

Ponte Preta x América-RN

Portuguesa x Bragantino

Campinense x Ceará

ABC x Atlético-GO

Brasiliense x Paraná

21h

Vasco x Figueirense

São Caetano x Guarani

21h50

Bahia x Duque de Caxias

Vila Nova x Juventude

Fortaleza x Ipatinga