Rodada completa pode definir acesso na Série B

A noite desta terça-feira promete ser decisiva no Campeonato Brasileiro da Série B. A 36.ª rodada vai ser completa, com 10 jogos, que podem definir não só o campeão como também os outros três times que farão companhia ao Coritiba no bloco de acesso para a Série A, em 2008. O Remo também pode ser o segundo time rebaixado para a Série C, ao lado do Ituano. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Os dois melhores times, Coritiba e Portuguesa, se enfrentam no Estádio Couto Pereira. O time paranaense é o único time que já conquistou o acesso matematicamente e precisa de uma vitória para erguer a taça. Mas terá que se recuperar da derrota para o Avaí, por 1 a 0, que o deixou estacionado com 63 pontos. O seu adversário será a vice-líder Portuguesa, que precisa de apenas um ponto para voltar à elite, depois de cinco anos. Com 59 pontos, o time paulista, que ainda tem chances do título, vem de uma goleada aplicada sobre o Barueri, por 6 a 2. Outro que precisa de apenas um pontinho para conquistar o acesso é o Ipatinga, terceiro colocado, com 58 pontos. Com os mesmos 99% de chances, o time mineiro, que venceu o Gama, por 2 a 0, encara o Marília, no Ipatingão. O time paulista, por sua vez, tem chances remotas de acesso, mesmo depois da vitória, por 4 a 2, sobre o Santo André. O MAC é o quinto colocado, com 50 pontos, mas para subir precisa vencer seus três jogos e torcer contra tropeços dos concorrentes. Dentro do G4, grupo de acesso, a situação mais difícil é do Vitória, quarto colocado, com 55 pontos. O time baiano, que perdeu para o Paulista, por 3 a 0, precisa vencer o CRB, no Barradão, e ainda torcer para que Marília, Fortaleza e Criciúma não vençam na rodada. O CRB, por sua vez, venceu, por 2 a 0, o Criciúma, e ficou na 11.ª colocação, com 47 pontos. No Presidente Vargas, o Fortaleza tentará manter acesa a chama da esperança, mesmo com a derrota para o Remo. O Tricolor cearense está na sexta colocação, com 50 pontos. Com objetivos opostos, Criciúma e Paulista vão fazer uma final no Heriberto Hülse. O time catarinense, sétimo colocado, com 50 pontos, precisa se recuperar da derrota para o CRB se quiser seguir com chances de acesso. O Paulista, por sua vez, luta contra o rebaixamento. Na 16.ª colocação, com 42 pontos, o time de Jundiaí vem embalado pelo sucesso sobre o Vitória. No Estádio Novelli Jr., em Itu, acontece o confronto das duas piores equipes da Série B e que pode culminar com o rebaixamento do Remo. O time do Pará venceu o Fortaleza, por 3 a 2, mas segue na penúltima colocação, com apenas 35 pontos, e se perder para o lanterna e já rebaixado Ituano estará também na Série C. O time paulista soma apenas 30 pontos e vem de um empate, por 2 a 2, com o São Caetano, no ABC. Pelo outro lado, o time paulista vem de um empate com o Ituano, que o fez cair para a 14.ª colocação, com 47. Fora da briga pelo acesso e livre do rebaixamento, Grêmio Barueri e Ceará duelam na Arena Barueri. O time paulista foi goleado e caiu para o 10.º lugar, com 48 pontos, sete a menos que o G4, grupo de acesso. O Ceará está um pouco melhor, mesmo com a derrota para o Brasiliense, por 3 a 1. O alvinegro cearense é o oitavo, com 49. No Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, o Brasiliense, com 49 pontos, na nona colocação, após vencer o Ceará, vive uma situação inusitada. Se vencer o Santa Cruz, o time candango ajudará o rival Gama, que também briga contra o rebaixamento. O tricolor pernambucano, por sua vez, vem de um empate com a Ponte Preta, por 1 a 1, que o deixou na 18.ª colocação, com apenas 42 pontos. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Avaí fazem um amistoso de luxo. O time campineiro é o 12.º colocado, com 47 pontos, depois que empatou com o Santa Cruz. O time catarinense, por sua vez, conseguiu uma vitória surpreendente contra o líder Coritiba e ficou na 13.ª colocação, com os mesmos 47 pontos. Ambos ainda não escaparam do descenso. O Estádio Bruno José Daniel verá dois times - Santo André e Gama - desesperados e precisando urgentemente da vitória. O Ramalhão perdeu para o Marília e voltou para a zona de rebaixamento, na 17.ª colocação, com 42 pontos. A situação do Gama é mais tranqüila, mesmo assim luta contra a degola. Após a derrota para o Ipatinga, o Gama ficou na perigosa 15.ª colocação, com 45 pontos. Se a Série B acabasse hoje se juntariam ao Coritiba na elite do Nacional, Portuguesa, Ipatinga e vitória. Já na parte inferior da tabela estariam rebaixados junto com o Ituano, outros três clubes: Remo, Santa Cruz e Santo André.