Rodada da A-3 tem três jogos amanhã A oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 começa neste sábado com três partidas. A bola vai rolar logo cedo, com Mauaense e Itararé, a partir das 10 horas, em Mauá. O Grêmio Mauaense, do técnico Adaílton Ladeira, é o lanterna do Grupo 2, com apenas dois pontos. Ele fez sua estréia na última rodada e espera que com a parceria com o Corinthians, o time se recupere e deixe a incômoda situação. O Itararé é o vice-líder, com 14 pontos. Pelo Grupo 1, Independente recebe o Rio Claro, em Limeira, às 16 horas, na estréia do técnico Edison Só, que substituiu Celso Teixeira agora no Corinthians Alagoano. O time está na sexta posição, com sete pontos. O Rio Claro é o quarto, com dez. O time está animado depois da goleada, de 5 a 1, aplicada em cima do Barretos. No mesmo horário, o XV de Piracicaba joga em casa contra o Monte Azul. O time piracicabano é o terceiro colocado, com 11 pontos. O Monte Azul está na vice-liderança, com 13. A rodada será completada domingo com seis jogos. Nesta primeira fase os clubes se enfrentam em dois turnos dentro do próprio grupo. Os quatro primeiros colocados seguem adiante, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os jogos da rodada: sábado - 10 horas - Mauaense x Itararé; 16 horas - Independente x Rio Claro e XV de Piracicaba x Monte Azul. Domingo - 10 horas - Barretos x Ferroviária; 10h30 - XV de Jaú x SEV; 11 horas - ECO-Osasco x ECUS; Primavera x Grêmio Barueri e Taboão da Serra x Palmeiras-B; 15h30 - São José x São Vicente.