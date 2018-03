Rodada da B2 define vice-líder do Grupo 1 Com 19 pontos ganhos, Jalesense e Serra Negra jogam em casa neste sábado tentando ficar com a segunda posição do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2. O líder continua sendo o Águas de Lindóia, que enfrenta a Penapolense nesta sexta-feira. Em Jales, às 15 horas, o Jalesense recebe a Pirassununguense. O time de Pirassununga, com 14 pontos ganhos, precisa da vitória para tentar ficar entre os quatro primeiros que se garantem na próxima fase da competição. Às 20 horas, no Circuito das Águas, o Serra Negra recebe o Radium, que não vem fazendo boa campanha. Com apenas sete pontos, o time de Mococa precisaria vencer seus quatro jogos restantes e ainda torcer contra seus concorrentes para seguir com o sonho de chegar à Série B1 em 2004. No Grupo 2, em São José dos Campos, o Joseense, quinto colocado, com 11 pontos, precisa vencer o Guarujá para se manter na cola dos quatro primeiros. A intenção do time do Vale do Paraíba é conseguir uma boa vitória principalmente pelo fato do adversário ser o pior time do campeonato, com apenas quatro pontos. Eis os jogos da rodada: Sábado: 15:00 - Jalesense x Pirassununguense; Joseense x Guarujá; 20:00 - Serra Negra x Radium; Domingo: 11:00 - Elosport x Campinas; Grêmio Barueri x Jabaquara; 15:00 - Lençoense x Guaçuano e Itararé x Campo Limpo.