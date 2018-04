Rodada da B2 tem "chuva de gols" Uma autêntica "chuva de gols" ocorreu nos jogos da manhã deste domingo pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B-2. Em apenas quatro partidas, foram marcados nada menos que 21 gols, uma média de 5,2 por jogo. O grande destaque foi o "Clássico das Estâncias" entre Águas de Lindóia e Serra Negra. Jogando em casa, o Águas aplicou uma goleada de 7 a 1 sobre o rival e assumiu a vice-liderança do Grupo 7, com cinco pontos. Já o Serra ficou na terceira colocação, com quatro pontos. Quem também se deu - muito - bem atuando em seus domínios foi o Grêmio Catanduvense, que goleou o SEV por 6 a 0, em Catanduva. O Grêmio Catanduvense se isolou na liderança do Grupo 6, com sete pontos, enquanto o SEV, com um ponto a menos, ficou no segund o lugar. O Pirassununguense também fez a "lição de casa" e bateu o Penapolense em casa por 3 a 1, em Pirassununga. Com a vitória, o Pirassungunese foi para o terceiro lugar do Grupo 6, com cinco pontos e deixou o adversário na lanterna, com quatro pontos. Apenas o jogo entre Jacareí e Campinas ficou devendo no quesito goleada. A partida, realizado em Jacareí, terminou com um empate em 1 a 1, depois de um primeiro tempo sem gols. O resultado manteve o Campinas na terceira posição do Grupo 8, com pontos e o Jacareí ficou no terceiro lugar, com três pontos.