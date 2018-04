Rodada da Copa do Brasil classifica mais sete clubes

Em Juiz de Fora (MG), o Flamengo poderia perder por até um gol de diferença, mas não quis dar sopa ao azar e derrotou o Campinense-PB por 2 a 1. O time carioca saiu na frente logo aos cinco minutos em um gol bizarro de Roberto Dias contra e tomou o empate em seguida com Bismarck. No segundo tempo, Elias confirmou a vitória.

O Internacional sofreu um pouco mais. Com um jogador a menos desde o primeiro tempo - Fabrício foi expulso -, o time gaúcho derrotou o Santa Cruz-PE por 2 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. D?Alessadro e Caio garantiram a classificação. Os gaúchos conhecerão seus adversários nesta quinta, quando Avaí e América-MG decidirão quem se classificará, em Florianópolis. Os catarinenses estão em vantagem porque venceram na ida por 1 a 0.

Assim como a dupla, Goiás e Criciúma, dois times da elite do Campeonato Brasileiro, também tinham vantagem e não tiveram dificuldades para carimbar o passaporte. Mesmo após vencerem a primeira partida por 3 a 2 e com a vantagem do empate, os goianos bateram o Santo André-SP por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e esperam o vencedor de Sport e ABC. Os catarinenses poderiam empatar sem gols, mas derrotaram o São Bernardo-SP por 3 a 1, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, e ficam no aguardo do duelo entre Vitória e Salgueiro-PE.

Nesta quarta, os dois times fizeram o jogo de ida do confronto e ficaram no empate sem gols, no estádio Cornélio Barros, no sertão pernambucano. No outro jogo de ida, o Coritiba, ainda de ressaca pela conquista do título estadual, foi goleado pelo Nacional-AM por 4 a 1, fora de casa, e agora precisa de uma vitória em casa por três gols de diferença para avançar.

Em Salvador, em crise, o Bahia venceu o Luverdense-MT por 1 a 0, mas foi eliminado porque na ida tinha perdido por 2 a 0. O time de Lucas do Rio Verde (MT) vai enfrentar Fortaleza ou Confiança-SE. O jogo foi marcado pelo protesto das torcidas organizadas do Bahia, que promoveram o chamado "Público Zero". Acostumado a jogar com o estádio cheio, o time contou com o apoio de apenas 1.706 pagantes na despedida da Copa do Brasil.

<b>SURPRESAS</b> Jogando fora de casa, dois times surpreenderam. Podendo perder por até um gol, o CRAC-GO não quis saber da vantagem e derrotou o Betim-MG, por 1 a 0, e conseguiu confirmar a classificação. Agora aguarda o vencedor do confronto entre Santos e Joinville-SC.

O Naviraíense, por sua vez, mostrou mais uma vez que é a zebra da temporada. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, diante de sua torcida, o time sul-matogrossense derrotou o Paysandu por 2 a 0, em Belém, e avançou. O clube havia surpreendido na primeira fase, quando eliminou a Portuguesa em pleno estádio do Canindé, em São Paulo.

Antes dos jogos desta quarta, apenas quatro clubes estavam classificados para a terceira fase: Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Ponte Preta, que eliminaram a volta, e ASA, que eliminou o Ceará em dois jogos.

<b>Confira os jogos pela 2.ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira</b>

Salgueiro-PE 0 x 0 Vitória-BA

Nacional-AM 4 x 1 Coritiba

Goiás-GO 1 x 0 Santo André-SP

Criciúma-SC 3 x 1 São Bernardo-SP

Betim-MG 0 x 1 CRAC-GO

Paysandu-PA 0 x 2 Naviraíense-MS

Flamengo-RJ 2 x 1 Campinense-PB

Bahia-BA 1 x 0 Luverdense-MT

Internacional-RS 2 x 0 Santa Cruz-PE

<b>Quinta-feira</b>

19h30

Avaí-SC x América-MG