Rodada da Copa do Brasil define mais 5 classificados A segunda fase da Copa do Brasil terá sequência, nesta quarta-feira, com mais cinco partidas de volta. Único paulista em campo, o Santos tenta se recuperar após a perda do título paulista. E vai receber o Joinville, na Vila Belmiro, a partir das 22 horas, precisando de um empate. Na quinta acontecem mais dois jogos, que fecharão esta etapa da competição.