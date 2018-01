Rodada da Copa do Brasil é decisiva para Flu e Atlético-MG Fluminense e Atlético Mineiro tem uma noite decisiva quanto às suas pretensões na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Ambos entram em campo em situações distintas, mas com o mesmo objetivo: chegar às oitavas-de-final do torneio nacional. Para o Atlético, a partida marca sua estréia em casa no torneio, contra o América-RJ (às 21h45). Como o primeiro jogo do confronto terminou empatado por 1 a 1, o time alvinegro se classifica com uma vitória ou empate sem gols. Se o placar da primeira partida se repetir, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe carioca avança na competição com um triunfo simples ou se o jogo terminar empatado por 2 a 2 ou mais gols. A única dúvida do técnico Culpi é em relação ao companheiro de Lima na zaga. O titular e capitão Marcos reclamou de dores no tornozelo esquerdo e não participou do treinamento de terça, no CT de Vespasiano. Marcos fez tratamento e será reavaliado. Se for vetado, Vinícius entra em seu lugar. Pelo lado do Fluminense, o time carioca precisa de pelo menos um empate e de calma para se classificar à terceira fase da Copa do Brasil, no confronto de hoje, às 19h30, contra o América-RN, no Maracanã, na preliminar do jogo Vasco x Gama. No jogo de ida, venceu o time de Natal por 2 a 1. Ainda sob pressão pela má campanha e a eliminação precoce no Campeonato Carioca, o técnico Joel Santana deixou escapar que tinha duas dúvidas: não sabia ainda se optaria no meio por Cícero ou David e, no ataque, Lenny ou Soares. Noroeste também na briga Querendo provar que a queda de rendimento no Campeonato Paulista já passou, o time vai até Florianópolis enfrentar o Figueirense, nesta quarta, às 20h30. Em Bauru, o jogo terminou 0 a 0. O vencedor encara o ganhador de Vasco e Gama na próxima fase.O time de Bauru faz campanha melhor que de 2006, quando foi eliminado na primeira fase pelo 15 de Novembro, de Campo Bom (RS). Os outros jogos da noite são: Coritiba x Ulbra-RO, Villa Nova x Avaí e Náutico x Paysandy. FLUMINENSE X AMÉRICA-RN Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Luís Alberto, Thiago Silva e Ivan; Fabinho, Arouca, Cícero (David) e Carlos Alberto; Alex Dias e Lenny (Soares). Técnico: Joel Santana. América-RN - Gustavo; Liza, Douglas, Robson e Angelo; Marcinho, Luciano Santos, Paulo Isidoro; Rodrigo Astudillo; Souza (Leandro Sena) e Rodrigo Paulista. Técnico: Estevam Soares. Árbitro - Lourival Dias Lima Filho (BA). Horário - 19h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). FIGUEIRENSE X NOROESTE Figueirense - Wilson; Vinícius, Rafael e Felipe Santana; Ruy, Carlinhos, André Santos, Fernandes e Vanderson; Victor Simões e Ramon (Léo). Técnico: Mário Sérgio. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Márcio Egídio, Hernani e Edno; Bruno Mineiro e Otacílio Neto. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Vinícius Costa da Costa (RS). Horário - 20h30. Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). ATLÉTICO MINEIRO X AMÉRICA-RJ Atlético Mineiro - Diego; Coelho, Lima, Marcos (Vinícius) e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís e Vanderlei. Técnico: Levir Culpi. América-RJ - Eduardo; Guerra, André, Lucas e Maciel; Válber, Maicon, André Gomes e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). Horário - 21h45. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).