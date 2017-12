Rodada da Copa do Brasil só classifica 5 A rodada de abertura da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, teve 20 jogos e apenas 5 equipes classificadas. Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Fluminense e Americano foram os únicos times que aproveitaram o regulamento da competição e, com vitória por 2 ou mais gols de vantagem fora de casa, passaram direto para a segunda fase, sem a necessidade do confronto de volta. Confira todos os resultados do dia: Tuna Luso-PA 1 x 3 Palmeiras São Gabriel-RS 2 x 2 Figueirense-SC ASA-AL 1 x 1 Brasiliense-DF Maranhão-MA 0 x 5 Botafogo-RJ Paranavaí-PR 0 x 0 Gama-DF Palmas-TO 1 x 2 Remo-PA Parnahyba-PI 2 x 2 Nacional-AM Flamengo-PI 0 x 1 Vasco Sergipe-SE 1 x 4 Americano-RJ Atlético-RR 1 x 2 Sport Botafogo-PB 0 x 2 Corinthians Ferroviário-CE 4 x 0 América-RN Atlético-PB 0 x 1 Fortaleza-CE Prudentópolis-PR 4 x 0 São Gonçalo-RN SERC-MS 0 x 0 Grêmio América-RJ 0 x 1 Londrina-PR Caxias-SC 1 x 3 Fluminense CRB-AL 4 x 4 Flamengo-RJ Tupi-MG 2 x 2 Bangu Barra-MT 0 x 0 Santa Cruz