Rodada da Copa do Brasil tem 12 jogos Internacional-RS, Atlético-MG e Goiás são alguns dos grandes clubes que estarão em campo nesta quarta-feira, quando acontecem 12 jogos válidos pela primeira rodada da Copa do Brasil. Todos estão marcados para as 20h30, no horário local de cada Estado. O Atlético-MG é quem terá mais trabalho. Precisa vencer por dois ou mais gols, no Mineirão, a surpreendente Catuense-BA, que na partida de ida venceu por 4 a 2. Mas o time mineiro espera contar com o apoio maciço de sua torcida, principalmente após a vitória sobre o rival Cruzeiro, por 5 a 3, no domingo. Depois de empatar sem gols no jogo de ida, em Aracaju, o Internacional-RS enfrenta no Beira-Rio o Confiança-SE. O vencedor se classifica, mas em caso de empate com gols, o time sergipano é quem segue na competição. Se o 0 a 0 persistir, a partida vai par a a decisão por pênaltis. Na mesma situação estão Ypiranga-AP e Sampaio Corrêa-MA, que ficaram no 0 a 0 na partida em Macapá e voltam a se enfrentar agora em São Luís. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás está mais tranqüilo. O time venceu por 1 a 0 o jogo de ida contra o Cuiabá-MT e necessita apenas de um simples empate. Confortável também é a situação do Ferroviário-CE, que joga contra o América- RN, em Natal, podendo perder até por três gols de diferença, já que goleou por 4 a 0 em Fortaleza. Na quinta-feira, São Gonçalo-RN e Prudentópolis-PR fazem o último jogo da rodada. Por ter vencido o jogo de ida por 4 a 0, no interior paranaense, o Prudentópolis se garante até com uma derrota por três gols de diferença. Confira os jogos da rodada. Entre parênteses, o resultado do primeiro confronto: Goiás-GO x Cuiabá-MT (1 x 0) Brasiliense-DF x ASA-AL (1 x 1) Atlético-MG x Catuense-BA (2 x 4) Guarani-SP x União Cacoalense-RO (1 x 1) Portuguesa Santista x 15 de Campo Bom-RS (1 x 1) América-RN x Ferroviário-CE (0 x 4) Fortaleza-CE x Atlético-PB (1 x 0) Rio Negro-AM x Rio Branco-AC (0 x 1) Internacional-RS x Confiança-SE (0 x 0) Vitória-BA x Colatina-ES (2 x 1) Sampaio Corrêa-MA x Ypiranga-AP (0 x 0) União Barbarense-SP x Cene-MS (0 x 1)