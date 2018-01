Rodada da Copa do Brasil tem 16 jogos nesta quarta; Inter é favorito em Cascavel

O Internacional estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira com o peso de começar a temporada com o pé direito. Recém-promovido da Série B do Campeonato Brasileiro, o clube ainda não conseguiu engatar uma sequência de bons resultados no Campeonato Gaúcho e ainda sofre com a desconfiança da torcida. Jogando pelo empate, o elenco do técnico Odair Hellman enfrenta o Boavista-RJ, às 19h30, no estádio Regional, em Cascavel (PR).

Para o Internacional, a primeira fase ainda significa um fracasso na última temporada. Isso porque o América-MG, campeão da Série B, entra direto nas oitavas de final da competição. O clube gaúcho deixou o título escapar nas últimas rodadas e terminou apenas dois pontos atrás dos mineiros. De qualquer forma, conseguiu reconquistar a sua vaga na elite do futebol nacional e agora luta, desde o início, para buscar um título de expressão.

Ainda em 2017, o Internacional chegou muito perto de fazer história na Copa do Brasil. Eliminou Princesa dos Solimões-AM, Oeste-SP, Sampaio Corrêa-MA e Corinthians. Caiu nas oitavas de final para o Palmeiras pelo critério de gol fora de casa. Agora contra o Boavista, na primeira fase de 2018, o clube joga apenas por um empate no Paraná. Para o time do Rio de Janeiro, que vendeu o mando de campo, resta lutar por uma vitória.

VENDA DE MANDO

Quem também vendeu o mando de campo foi o Madureira. Para enfrentar o São Paulo, às 21h45, o clube decidiu usar o estádio do Café, em Londrina (PR). Já a Caldense, um dos clubes mais tradicionais de Minas Gerais, recebe o Fluminense, às 19h30, no seu próprio estádio, o Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG).

Serão 40 jogos nesta primeira fase, 16 deles nesta quarta-feira, com a vantagem dos visitantes jogarem pelo empate para se classificar.

Representantes do futebol paulista, o Bragantino joga contra o Nova Iguaçu-RJ no estádio Jânio Moraes, às 16 horas, em Nova Iguaçu (RJ). O time paulista vai entrar em campo com um time praticamente reserva, por priorizar a sua manutenção na elite do futebol de São Paulo.

Também fora de casa, o Ituano enfrenta o Uberlândia no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 20h30. Oeste, Ponte Preta, Internacional (Limeira) e São Caetano jogam na próxima semana.

A Copa do Brasil de 2018 tem duas novidades importantes em relação às últimas edições: não existe mais gol qualificado, popularmente conhecido como gol fora de casa, como critério de desempate - vale para todas as fases da competição até a final. A premiação também cresceu: agora são mais de R$ 50 milhões ao grande campeão e R$ 20 milhões para o vice.

Confira os jogos desta quarta-feira pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

16 horas

Nova Iguaçu-RJ x Bragantino-SP

19h30

Boavista-RJ x Internacional-RS

Caldense-MG x Fluminense-RJ

20 horas

Aimoré-RS x Cuiabá-MT

Tubarão-SC x América-RN

20h30

Uberlândia-MG x Ituano-SP

21h30

Cordino-MA x Náutico-PE

Floresta-CE x Botafogo-PB

Independente-PA x Sampaio Corrêa-MA

Interporto-TO x Juventude-RS

Itabaiana-SE x Joinville-SC

Novoperário-MS x Salgueiro-PE

Treze-PB x Figueirense-SC

21h45

Madureira-RJ x São Paulo-SP

22 horas

Ariquemes-RO x Londrina-PR

22h30

Fluminense-BA x Santa Cruz-PE