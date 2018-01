Rodada da Copa do Brasil tem 30 jogos A noite desta quarta-feira será repleta de jogos pela primeira fase da Copa do Brasil. No total, a CBF programou 30 partidas, 11 delas válidas já pela volta e decidindo vagas na segunda fase. Entre os times que obrigatoriamente decidirão seu futuro estão Internacional e Cruzeiro, que levam a vantagem de atuar em casa, como acontece com o Corinthians. Às 20h30, o Cruzeiro recebe no Mineirão o Sergipe, precisando apenas de um empate por qualquer número de gols para chegar a próxima fase, uma vez que venceu por 1 a 0 na ida, em Aracaju. Se passar pelos sergipanos, o time mineiro enfrenta na próxima fase o vencedor do confronto entre Ipatinga-MG e Americano-RJ, que fazem o jogo de ida nesta quarta-feira, em Ipatinga. No Beira-Rio, também às 20h30, o Internacional encara o Chapadão-MS precisando de um empate. No jogo de ida, o time do técnico Muricy Ramalho teve trabalho, mas venceu por 2 a 1. Por causa dos gols marcados fora de casa, os gaúchos se classificam até com uma derrota por 1 a 0. O adversário do Inter sairá do jogo entre Friburguense e Caldense, que começam a decidir a vaga em Nova Friburgo. A Copa do Brasil foi aberta no dia 2 de fevereiro com 13 partidas. Apenas dois visitantes conseguiram a diferença de dois gols que permite a classificação sem necessidade do jogo de volta. Um deles foi o Coritiba, que venceu por 2 a 0 o CFZ-DF, em Brasília. E o Moto Clube-MA, que ganhou do Rio Branco-AC por 3 a 1. Os estreantes - No total, 38 clubes vão estrear nesta quarta-feira. Quem joga fora, entra em campo de olho no regulamento que permite evitar a volta (dias 2 e 3 de março) em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença. Entre eles, estão os quatro representantes do interior paulista: São Caetano, Guarani, Ituano e Paulista. Os grandes do Rio de Janeiro, após fracasso na Taça Guanabara, também vão entrar em ação, mas todos fora de casa. O Fluminense vai enfrentar o Campinense, em Campina Grande, o Vasco medirá forças com o União, em Rondonópolis-MT. O Flamengo pegará o River, no Piauí, enquanto o desafio do Botafogo será o São Raimundo, em Manaus. O Atlético Mineiro vai estrear contra o Estrela, no Espírito Santo. A dupla Ba-Vi também vai atuar pela primeira vez. O Vitória enfrenta o Confiança, em Aracaju, enquanto o Bahia, em Salvador, pega o Grêmio, antecipando um duelo da Série B do Campeonato Brasileiro de 2005. Os jogos de ida: 16h00 - Corinthians/AL x São Caetano/SP e Coruripe/AL x Fortaleza/CE; 20h30 - Palmas-TO x Náutico-PE, Ulbra/RS x Treze/PB, Hermann Aichinger/SC x Ituano/SP, Figueirense/SC x América/RJ, Paulista/SP x Juventude/RS, Friburguense/RJ x Caldense/MG, CRAC/GO x Guarani/SP e Ipatinga/MG x Americano/RJ; 21h30 - Campinense/PB x Fluminense/RJ, Potiguar/RN x Santa Cruz/PE e Confiança/SE x Vitória/BA; 21h40 - Bahia/BA x Grêmio/RS, Estrela/ES x Atlético/MG, River/PI x Flamengo/RJ e União/MT x Vasco/RJ; 22h30 - Cacoalense/RO x Paysandu/PA e São Raimundo/RR x Botafogo/RJ. Os jogos de volta: 20h30 - Londrina/PR x Esportivo/RS (1 x 4), Vila Nova/GO x Cuiabá/MT (1 x 1), Brasiliense/DF x Serra/ES (2 x 2), São Raimundo/AM x Ypiranga/AP (0 x 2), Corinthians/SP x Sampaio Corrêa/MA (1 x 1), Internacional/RS x Chapadão/MS (2 x 1), Cruzeiro/MG x Sergipe/SE (1 x 0), América/MG x Baraúnas/RN (1 x 2), Ceará/CE x 4 de Julho/PI (0 x 0), CENE/MS x Cianorte/PR (1 x 2) e Remo/PA x Grêmio Coariense/AM (1 x 1).