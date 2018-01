Rodada da Copa do Rei não terá Messi e Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira Oito jogos movimentam nesta quarta-feira a Copa do Rei. Os dois principais astros de Barcelona e Real Madrid, porém, não estarão em campo para defender suas equipes em duelos válidos pela fase que antecede as oitavas de final da competição. Cristiano Ronaldo foi descartado já na última terça da equipe merengue, enquanto Lionel Messi teve sua ausência anunciada nesta quarta.