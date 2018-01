Rodada da Copa Estado começa com 6 jogos A penúltima rodada da Copa Estado de São Paulo começa nesta sexta-feira com seis jogos, sendo que Ituano e Matonense podem garantir suas classificações de forma antecipada para a próxima fase. O Ituano, líder do Grupo 2, com 36 pontos, precisa apenas de um empate com o Guarani B em Campinas para continuar na briga pelo título e, consequentemente, por um lugar na Copa do Brasil de 2004. Momento parecido vive a Matonense. Em segundo lugar no Grupo 4, com 41 pontos, basta apenas não perder para o Sertãozinho para fazer companhia ao Comercial, classificado e líder da sua chave. Quatro clubes estão clasificados: Santo André, Juventus, Marilia-B e Comercial. Ainda na sexta-feira o Mirassol recebe o Paraguaçuense às 15 horas, o Noroeste vai a Araçatuba jogar com os donos da casa às 20 horas e o Comercial joga em Ribeirão Preto contra o Barretos às 20:30. Confira a 21ª rodada: Sexta-feira - 15:00 - Mirassol x Paraguaçuense; 16:00 - Guarani-B x Ituano; 20:00 - Araçatuba x Noroeste; Santo André x Juventus; Sertãozinho x Matonense; 20:30 - Comercial x Barretos; Sábado: 15:00 - Taquaritinga x Jaboticabal; ECO x Nacional; América x Marília-B; Taquaritinga x Jaboticabal; 15:30 - XV de Piracicaba x XV de Jaú; Domingo - São Paulo B x São Caetano B; São Bento x Atlético Sorocaba; Ferroviária x Rio Claro; Rio Branco x Palmeiras-B; 15:00 - Olímpia x Rio Preto; 16:0 0 - Inter de Bebedouro x Francana. Classificação: Grupo 1 1) Santo André 44; 2) Juventus 40; 3) Atlético Sorocaba 31; 4) São Bento e ECO 26; 6) São Paulo B 22; 7) São Caetano B 20; 8) Nacional 10. Grupo 2 1) Ituano 36; 2) Rio Claro 32; 3) Guarani B 30; 4) Rio Branco 29; 5) Palmeiras B 28; 6) XV Piracicaba 27; 7) Ferroviária 22; 8) XV de Jaú 10. Grupo 3 1) Marília B 39; 2) Olímpia 34; 3) Araçatuba 32; 4) América e Noroeste 31; 6) Mirassol 23; 7) Rio Preto 23; 8) Paraguaçuense 12. Grupo 4 1) Comercial 47; 2) Matonense 41; 3) Sertãozinho 36; 4) Barretos 30; 5) Jaboticabal 29; 6) Francana 18; 7) Inter Bebedouro 17; 8) Taquaritinga 5.