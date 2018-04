Rodada da Copa FPF prevê três jogos A penúltima rodada da Copa Federação Paulista de Futebol terá início nesta quinta-feira, com três partidas envolvendo clubes que também disputam o Campeonato Brasileiro da Série C. União Barbarense e União São João já estão garantidos na segunda fase da Copa FPF e devem utilizar equipes reservas, para poupar os atletas para os jogos de domingo pela Série C. O Rio Branco, porém, só segue com chances na Copa FPF se derrotar o São Pau lo e por isso deve utilizar a força máxima. O União Barbarense joga às 15 horas com o XV de Piracicaba, em Santa Bárbara D´Oeste. O XV também garante a classificação no Grupo 4, com uma vitória. Com 12 pontos, precisa de dois pontos nas últimas duas rodadas para avançar. Também pelo Grupo 4, o Rio Branco enfrenta o São Paulo, em Americana, e só quem vencer mantém as chances de classificação. O Rio Branco tem sete pontos e o time da Capital um a menos. O União São João recebe no estádio Hemínio Ometto o Rio Claro, às 20 horas. Com sete pontos, o Rio Claro precisa da vitória para seguir com chances. Para o União, a partida servirá como preparação para o jogo de domingo pela Série C, contra o América-SP, em Rio Preto, e que definirá o futuro dos times na competição. Pelo mesmo Grupo da Série C, União Barbarense e Rio Branco se enfrentam no domingo, em partida que pode valer a classificação de pelo menos um dos times.