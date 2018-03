Rodada da Segunda Divisão tem novo W.O.

A sexta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, neste sábado, foi marcada, de novo, por um novo W.O. do Flamengo de Pirajuí que, diante do Comercial de Registro, não disponibilizou ambulância e deve ser punido severamente por ser reincidente. Nove jogos foram disputados e com 25 gols. Destaque para os times visitantes, com exceção do Primeira Camisa, Campo Limpo e Guarujá, que empataram e o Jacareí, que perdeu, as outras equipes venceram longe de sua torcida. No clássico de Osasco, o grêmio venceu o Osasco, por 3 a 0. A rodada será completada neste domingo, com nove jogos. Confira os resultados da sexta rodada: Sexta-feira Atlético Araçatuba 2 x 1 Ilha Solteira Velo Clube 1 x 1 Guaçuano Sábado Mauaense 1 x 1 Primeira Camisa Joseense 1 x 3 Guarulhos Lemense 1 x 1 Campo Limpo Atibaia 4 x 1 Jacareí Taboão da Serra 1 x 2 São Vicente Pão de Açúcar 1 x 1 Guarujá Osasco 0 x 3 Grêmio Osasco Capivariano 1 x 2 Sumaré Assisense 0 x 1 Fernandópolis Domingo Américo x Guariba Paulínia x Boa Vista Ecus x União Suzano Campinas x Red Bull Jabaquara x Paulistano Elosport x Roma Batatais x Jaboticabal Barretos x Radium Primavera x Saltense