Rodada da Série A2 é destaque na TV A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2 terá dois jogos neste sábado, ambos com transmissão ao vivo da televisão. Pelo grupo 1, jogam Bandeirante e Rio Preto, em Birigui, e pela outra chave, a Internacional recebe a Matonense. A Rede Vida irá fazer a cobertura do duelo em Limeira, às 19 horas. Líder do grupo 2 com 24 pontos, a Inter garante a classificação antecipada com umaa vitória. Para a Matonense, o jogo é decisivo. Na sexta colocação, com 16 pontos, o clube só continua vivo na competição se vencer. Às 20h45, a ESPN Brasil transmite a partida entre Bandeirante e Rio Preto. O Bandeirante, atual quarto colocado do grupo 1, com 16 pontos, quer os três pontos para se manter na zona de classificação. O Rio Preto, com nove pontos e na lanterna, busca a vitória para escapar de vez do rebaixamento. Só o último colocado, independente da chave, cai para a terceira divisão estadual - o mais cotado é o São José, que só tem cinco pontos. A penúltima rodada da Série A2 será completada no domingo, com as seguintes partidas, a partir das 16 horas: Comercial x Araçatuba, Taquaritinga x Botafogo, Olímpia x Francana, São Bento x Taubaté, Bragantino x Nacional e São José x Flamengo. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana - 25; 2) Taquaritinga - 19; 3) Botafogo - 18; 4) Bandeirante - 16; 5) Comercial - 16; 6) Olímpia - 15; 7) Araçatuba - 14; 8) Rio Preto - 9. Grupo 2 - 1) Internacional - 24; 2) Taubaté - 21; 3) Nacional - 20; 4) São Bento - 19; 5) Flamengo - 19; 6) Matonense - 16; 7) Bragantino - 9; 8) São José - 5.