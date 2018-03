Rodada da Série A2 favorece o Flamengo A segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, encerrada neste domingo, confirmou o forte equilíbrio existente entre os 8 clubes participantes. Dos oito jogos realizados até agora, apenas dois deles não terminaram empatados - só neste sábado e domingo foram 3 empates e uma vitória. O Flamengo de Guarulhos é o único clube que venceu nesta fase, em que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo passarão ao quadrangular final. Depois, só o campeão sobe para a primeira divisão em 2005. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, sábado, em Ribeirão Preto, o Flamengo chegou aos 6 pontos e lidera o grupo 4. Bandeirante tem 2 pontos, depois de empatar com a Inter de Limeira, por 2 a 2, também no sábado. Botafogo e Inter somam apenas 1 ponto nessa chave. No grupo 3, a situação é ainda mais indefinida. Até agora, as quatro partidas disputadas terminaram empatadas. No sábado, a Francana, em casa, ficou no 1 a 1 com o Taubaté. E neste domingo, o Nacional recebeu a Taquaritinga e também deu 1 a 1. Assim, todos estão com 2 pontos. Na quarta-feira, o Taubaté enfrenta o Taquaritinga, no Vale do Paraíba. Já o Nacional volta a jogar em casa, desta vez contra a Francana. Em Ribeirão Preto, o Botafogo pega a Internacional, enquanto que o Bandeirante recebe o Flamengo. Confira os resultados da rodada: Internacional 2 x 2 Bandeirante, Botafogo 0 x 1 Flamengo, Francana 1 x 1 Taubaté e Nacional 1 x 1 Taquaritinga.