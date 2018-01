Rodada da Série A2 tem 7 partidas O confronto entre Araçatuba e Comercial, em Araçatuba, promete ser o grande destaque dos sete jogos deste domingo que complementam a 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Ambos estão separados na classificação do grupo 1 por apenas 1 ponto e integram o pelotão dos quatro que avançam à segunda fase. O Araçatuba é o terceiro colocado, com 21 pontos, enquanto o Comercial está logo atrás, na quarta posição, com 20 pontos. Em situação semelhante estão Mirassol e Olímpia, outros dois que se enfrentam neste domingo. O Mirassol ocupa a sexta posição, com 16 pontos, e o Olímpia tem um ponto a mais e está no quinto lugar. Botafogo (12 pontos) e Rio Preto (11) fazem o confronto dos desesperados em Ribeirão Preto, lutando contra o rebaixamento. Já a partida entre Sertãozinho e Bandeirante marca o encontro, respectivamente, do sétimo colocado, com 14 pontos, e o líder, que tem 23 pontos. Em Franca, a lanterna Francana, com apenas seis pontos, irá jogar contra o vice-líder Taquaritinga, que tem 21 pontos. No grupo 2, por outro lado, haverá dois confrontos de opostos. O Guaratinguetá, em crise e na oitava posição, com 12 pontos, terá pela frente o vice-líder Juventus, que tem 24 pontos, em partida que será exibida ao vivo pela TV Cultura. O Flamengo, nono colocado, com nove pontos, receberá em Guarulhos o Bragantino, que está em terceiro, com 21 pontos. Confira os jogos de domingo: 10 horas - Mirassol x Olímpia e Francana x Taquaritinga; 11 horas - Sertãozinho x Bandeirante; 15 horas - Botafogo x Rio Preto e Flamengo x Bragantino; 16 horas - Araçatuba x Comercial; 18h10 - Guaratinguetá x Juventus.