Rodada da Série A2 tem dois jogos nesta 6ª Em ritmo de Carnaval, a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 começa nesta sexta-feira à noite, com a realização de duas partidas do Grupo 1. O grande destaque fica para o confronto de Araçatuba e Francana, às 20 horas, no Estádio Ademar de Barros. Os donos da casa, que ocupam a quinta posição e somam cinco pontos, esperam entrar no bloco dos quatro classificáveis. Por outro lado, o time de Franca, líder isolado com 12 pontos e único clube com 100% de aproveitamento, tenta fazer sua quinta vitima na competição. Às 20h30, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi, o Bandeirante (quarto colocado - 6 pontos) busca a reabilitação diante do Botafogo (vice-líder - 7), que espera ficar isolado na segunda posição. Na última rodada, o Bandeirante foi goleado fora de casa pelo Taquaritinga, por 5 a 0. O Botafogo empatou com o rival Comercial, por 2 a 2. Com o estádio Marcelo Stéfani ainda interditado, o Bragantino vai enfrentar a Matonense, sábado à tarde, em Indaiatuba, no estádio do Primavera, da Série A3. Os outros seis jogos serão realizados no sábado, de Carnaval, às 16 horas. Confira: Comercial x Rio Preto; Olímpia x Taquaritinga; Taubaté x Flamengo; São Bento x Nacional; Bragantino x Matonense e São José x Internacional.