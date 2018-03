Rodada da Série A2 tem poucos gols A sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, realizada nesta quarta-feira, foi marcada por poucos gols. Saíram apenas 15 em oito jogos, com a média inferior a dois gols por jogo. A Internacional, em Limeira, venceu o Nacional, por 2 a 1, disparando na liderança do Grupo 2, agora com 17 pontos. A Francana lidera o Grupo 1, com 16 pontos. Pelo Grupo 1, dois confrontos regionais. Em Ribeirão Preto, Comercial e Francana ficaram no empate sem gols. O resultado manteve a Francana na liderança isolada. Em Birigui, o Bandeirante se reabilitou, ao vencer o Araçatuba, por 3 a 0, com a ajuda do veterano Palhinha que marcou um dos gols. Em casa, o Taquaritinga não conseguiu superar a retranca do Rio Preto, justificando o empate sem gols. O Olímpia, em franca ascensão, venceu, em casa, o Botafogo por 1 a 0. No Grupo 2, a Internacional confirmou seu favoritismo, venceu o Nacional, vice-líder, com 11 pontos. O grande destaque ficou mesmo para a primeira vitória do Bragantino, à tarde, na capital, sobre o Taubaté por 4 a 2. No Vale do Paraíba, o São José decepcionou, ao perder para a Matonense por 2 a 0. O Flamengo conseguiu sua segunda vitória seguida, ao fazer 1 a 0 sobre o São Bento, em Sorocaba. Esta foi a terceira derrota seguida do São Bento, que deve entrar em crise. Confira a rodada: Comercial 0 X 0 Francana, Bandeirante 3 X 0 Araçatuba, Taquaritinga 0 X 0 Rio Preto, Olímpia 1 X 0 Botafogo, São José 0 X 2 Matonense, Bragantino 4 X 2 Taubaté, Internacional 2 X 1 Nacional e São Bento 0 X 1 Flamengo. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 16 pontos; 2) Bandeirante 12; 3) Comercial e Taquaritinga 11; 5) Olímpia 10; 6) Araçatuba 8; 7) Botafogo 7; 8) Rio Preto 4. Grupo 2 - 1) Internacional 17 pontos; 2) Nacional 11; 3) Matonense e Flamengo 10; 5)Taubaté e São Bento 9; 7) Bragantino 5; 8) São José 4.