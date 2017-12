Rodada da Série A2 tem seis jogos As folias de Carnaval começarão mais tarde para 12 clubes participantes do Campeonato Paulista da Série A2. É que a quinta rodada será completada neste sábado, a partir das 16 horas, com a realização de seis jogos. Na luta pelas primeiras posições do Grupo 2, São Bento e Nacional fazem o confronto de destaque no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Na vice-liderança, com nove pontos, os sorocabanos apostam no apoio da torcida para levar vantagem e, dependendo de um tropeço da Internacional, assumir a liderança. Com dois pontos a menos e em terceiro, os paulistanos buscam uma reabilitação, já que nã o vencem há dois jogos. No Grupo 1, o Comercial (vice-líder - 7 pontos) busca a terceira vitória diante do Rio Preto (lanterna - 0), que ainda não venceu, em Ribeirão Preto. No Estádio Tereza Breda, Olímpia (sétimo - 4) e Taquaritinga (sexto - 4) lutam para deixar as últimas posições. No Grupo 2, o Bragantino (lanterna - 1 ponto) joga contra a Matonense (quarto - 4), em Indaiatuba, no Estádio Ítalo Mário Limonge. No Vale do Paraíba, embalado pela vitória diante do arqui-rival Taubaté, o São José (penúltimo - 3) recebe a Internacional (líder - 10), que tenta manter a ponta da tabela. Ainda no Vale, o Taubaté (sexto - 3) tenta a reabilitação diante do Flamengo (quinto - 4), ainda na busca da primeira vitória na competição.