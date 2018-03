Rodada da Série A3 tem 7 jogos amanhã A 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 será disputada nesta quarta-feira, com a realização de sete partidas. A principal delas acontece em Indaiatuba: o Primavera encara, no estádio Ítalo Mário Limongi, o Guaratinguetá. As duas equipes dividem a liderança do grupo 2, com 17 pontos cada. Ainda no grupo 2, o ECO-Osasco visita o Grêmio Mauaense. O clube de Osasco é o quarto colocado, com 15 pontos, e pode assumir a liderança após essa rodada. O time de Mauá, do técnico João Ricardo, está em sexto lugar, com 10, e tenta a reabilitação após perder para o XV de Piracicaba. Também nesta quarta-feira, o Independente vai a Rio Claro enfrentar a equipe local. O clube de Limeira está na quinta posição, com 12 pontos, e ainda sonha com a classificação. O Rio Claro, no entanto, precisa vencer para sair da incômoda oitava posição, com apenas 8 pontos. No grupo 1, o líder Mirassol, com 24 pontos, joga contra o Barretos, fora de casa. O Barretos, do técnico Roberto Fonseca, está em quinto, com 14 pontos. O Sertãozinho, que perdeu a condição de líder após derrota para o Mirassol, recebe o Jaboticabal. Noroeste e XV de Jaú se enfrentam em Jaú. O time de Bauru é o terceiro colocado, com 18 pontos. E a equipe da casa, que vem em ascensão, desponta em quarto lugar, com 14. O lanterna Sãocarlense joga em São Carlos contra o Inter de Bebedouro. Em caso de nova derrota, o lanterna da competição, com apenas um ponto, praticamente dirá adeus à Série A3. A rodada será completada na quinta-feira, com o jogo entre Palmeiras-B e XV de Piracicaba, às 11 horas, no Palestra Itália.