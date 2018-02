Rodada da Série B tem 4 jogos amanhã A 8ª rodada da Série B do Brasileiro prossegue neste sábado, com quatro partidas. O destaque fica por conta do clássico pernambucano entre Santa Cruz e Náutico, que jogam no estádio do Arruda, às 20 horas. Antes, às 16 horas, ocorrem as outras partidas, com atenção voltada para o líder Brasiliense. Em Manaus, o clube do Distrito Federal encara o São Raimundo. Líder com 17 pontos, o Brasiliense terá um esquema cauteloso nesta partida, com três volantes. Sem poder contar com Iranildo, a principal estrela do time, Salvino será o titular. Outra mudança prevista é a entrada de Possato no lugar de Tiano, que não tem agradado. Na defesa, o técnico Mauro Fernandes tem o retorno de Gerson, após cumprir suspensão. No São Raimundo, a situação não é nada confortável. Com 10 pontos, o time terá quatro desfalques: o zagueiro Paulão e os volantes Doriva e Isaac cumprem suspensão. Já o artilheiro Delmo sente uma contusão na coxa esquerda e dificilmente terá condições de jogo. As mudanças serão as seguintes: Teta na vaga de Paulão, Zé Rebite no lugar de Delmo e Caco em substituição a Doriva. O zagueiro Ediglê será improvisado no meio, como volante, para ocupar a vaga de Isaac. Em Goiânia, no estádio Serra Dourada, o Vila Nova recebe Joinville. A equipe da casa, treinada pelo ex-jogador Evair, está com 11 pontos, enquanto os catarinenses têm 9. A principal mudança no Vila Nova para esta partida está no meio-de-campo. Com a suspensão de Heleno, Itaqui jogará como segundo volante. A função de ligação ao ataque ficará por conta de Robson, que se recuperou de contusão. O ataque segue com Paulo Ramos e Sérgio Müller, apesar da recuperação de Jacques, que ficará no banco. No Joinville, o técnico José Galli Neto não muda o time. O treinador preferiu manter a base, para que os jogadores ganhem entrosamento. Às 20 horas, na partida mais esperada desta rodada, jogam Santa Cruz e Náutico, no estádio do Arruda. Com 11 pontos, o Santa Cruz está dois atrás do rival e uma vitória fará o time aparecer como o melhor pernambucano na tabela. O técnico Roberval Davino tem problemas para escalar o Santa Cruz. O atacante Aílton sente dores na coxa esquerda e praticamente foi vetado pelo departamento médico. O treinador esperava contar com Carlinhos Bala, mas a documentação do atleta não foi regularizada e ele está fora do clássico. Assim, quem deve ficar com a vaga é Kélson. Se a situação não é boa no Santa Cruz, a do Náutico é ainda pior. O técnico Zé Teodoro passou a semana recebendo más notícias. O goleiro Nílson sente uma contusão no cotovelo, mas irá para o sacrifício. Já o atacante Kuki, ídolo da torcida, sente fortes dores no joelho direito e pode ficar de fora. O volante Vanderson vive situação semelhante, mas sua contusão é na perna direita. No meio, Marquinhos e Chicão estão suspensos. O outro clube pernambucano, o Sport, também entra em campo neste sábado. Às 16 horas, enfrenta o Santo André, no ABC Paulista. A oitava rodada da Série B será finalizada no domingo, com duas partida. Às 11 horas, jogam Mogi Mirim e Bahia e às 17 horas, o CRB recebe a Anapolina.