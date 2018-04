Rodada da Série B tem duelo pela primeira colocação

Veja também

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A partida no Rio de Janeiro vale a liderança da Série B. Depois de vencer Paraná e São Caetano, o Vasco volta ao Maracanã, onde foi derrotado pelo Ceará na última vez. O time carioca tem 49 pontos, mas é seguido de perto pelo Guarani, com 46, que precisa de apenas uma vitória para voltar à ponta. Eles se igualariam em pontos, mas o clube campineiro levaria vantagem no número de vitórias: 15 a 14. Os paulistas, que venceram o Figueirense na última rodada, guardam um tabu de sete anos sem derrota para o rival.

25.ª RODADA - SÁBADO 16h10 Vasco x Guarani América-RN x Duque de Caxias Juventude x Fortaleza Vila Nova x ABC Ceará x Paraná 21 horas Portuguesa x Ipatinga

Também na briga pelo G-4, o grupo de acesso, a Portuguesa recebe o Ipatinga, na Arena Barueri, em Barueri. Com 38 pontos, a Lusa quer se recuperar do tropeço contra a Ponte Preta - empate por 1 a 1 - e se aproximar do Ceará, que enfrenta o Paraná, em Fortaleza. Os cearenses ocupam a quarta posição, com 43 pontos, seguidos exatamente pela Portuguesa.

Os outros três jogos deste sábado colocam frente a frente equipes da parte de baixo da tabela. Um deles é o lanterna Fortaleza, que visita o Juventude, em Caxias do Sul, e tenta se aproveitar da inconstância do rival.

Em Natal, América-RN e Duque de Caxias fazem um duelo de desesperados no Machadão. Quem perder deve terminar o final de semana entre os últimos colocados. O time potiguar tem 28 pontos, contra 27 dos fluminenses.

No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova recebe o ABC em sua primeira partida após a demissão do técnico Arturzinho. Com 29 pontos, os goianos também lutam contra a zona de rebaixamento, lugar em que se encontra o ABC, que soma apenas 25.