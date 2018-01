Rodada da Série B tem três partidas Um tradicional clássico nordestino e dois jogos no interior de São Paulo abrem, nesta terça-feira à noite, a partir das 20h30, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Líder isolado com 15 pontos, o Santo André só estará em campo no sábado, no ABC, diante do Gama, de Brasília. Na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o irregular Sport, 11º colocado, com nove pontos, vai receber o Ceará, que já parece ter esquecido a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Fluminense. Sábado à noite goleou o São Raimundo, por 4 a 0, deixou a zona do rebaixamento da Série B e, com oito pontos, promete brigar por uma vaga na segunda fase. Em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Náutico e tenta iniciar uma reação que o tire, em princípio, da humilhante lanterna, com apenas cinco pontos. A crise política do clube parece não ter fim, mesmo porque torcedores e conselheiros querem a renúncia do presidente José Luiz Lourencetti. O experiente técnico Luiz Carlos Ferreira pede um tempo para moldar o time do seu jeito guerreiro. O Guarani perdeu para o Sport (1 a 0) e Marília (2 a 0) fora de casa e outro vexame, agora diante de sua torcida, pode ser a gota d´água para uma crise sem precedentes. O Náutico, com 10 pontos e na oitava posição, espera tirar proveito desta situação do adversário. Quem também vive momento complicado é o Criciúma, vice-lanterna, com apenas seis pontos, e que na última rodada perdeu o clássico para o Avaí, por 3 a 0. O seu desafio será segurar o União Barbarense, 15º colocado, com oito pontos, e que costuma jogar bem em casa.