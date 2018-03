Rodada da Série B1 tem 1 jogo amanhã Linense e Fernandópolis jogam nesta sexta feira, às 20h30, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, abrindo a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B1. O time da casa está na terceira posição do grupo 1, com 10 pontos, enquanto o Fernandópolis, com os mesmos 10 pontos, é o segundo colocado por ter saldo de gols maior. A partida estava anteriormente marcada para domingo, às 15 horas, mas a data e o horário foram alterados a pedido da diretoria do Linense, que pretende, com a medida, atrair mais público para seus jogos. O Paulista da Série B1 equivale à quarta divisão estadual, sendo disputado por 16 clubes, divididos em dois grupos de oito cada. Os quatro melhores de cada chave classificam-se para a segunda fase, que irá apontar os oito que disputarão as quatro vagas de acesso direto à Série A3 de 2005. A Ferroviária lidera o grupo 1, com 12 pontos, enquanto Santa Ritense e ECUS-Suzano dividem a ponta da outra chave, também com 12 pontos cada. Os outros jogos da rodada, que acontecem no domingo, às 15 horas, são estes: Ferroviária x Paraguaçuense; Tupã x Ja lesense; Batatais x Monte Azul; Santa Ritense x XV de Caraguatatuba; Palestra x Grêmio Barueri; ECUS -Suzano x Capivariano e Velo Clube x União Mogi.