Rodada da Série B2 tem 3 jogos amanhã O Campeonato Paulista da Série B2 volta a ser disputado neste fim de semana, após a paralisação por causa do dia das mães. Três jogos abrem a quarta rodada neste sábado, com mais 12 partidas no domingo. Dois jogos do sábado são válidos pelo grupo 4. O Taboão da Serra, líder com sete pontos, recebe o Guarujá, que tem 4 e está em 4º lugar. O outro líder, o Jabaquara, também com sete pontos, vai receber em Santos o lanterna Osasco, que não somou pontos até agora. Em são José dos Campos, também neste sábado, o Joseense tenta sair da lanterna e somar seu primeiro ponto contra o Força de Caieiras, que tem quatro pontos e está em quarto lugar do grupo 3. A competição reúne 31 times, divididos em quatro grupos: três com oito equipes e um com sete. Os dois melhores colocados de cada chave passam à segunda fase. A briga neste ano é para ficar entre os quatro primeiros colocados, que vão ascender diretamente para a Série A3 em 2005. Confira toda a rodada: sábado - Taboão da Serra x Guarujá, Jabaquara x Osasco e Joseense x Força Futebol; domingo - Penapolense x Garça, SEV x Prudentino, São Vicente x AD Guarulhos, Águas de Lindóia x Serra Negra, Jacareí x Campinas, Guarani Sumareense x Grêmio Catanduvense, Itararé x Barcelona, Lençoense x Pirassununguense, Radium x Ginásio Pinhalense, Palmeirinha x Lemense, Santacruzense x Tanabi e Osvaldo Cruz x Assisense.