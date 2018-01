Rodada da Série C definirá 19 vagas A briga para continuar sonhando com o título da temporada do Campeonato Brasileiro da Série C chega na sexta e decisiva rodada da primeira fase, que será realizada neste sábado. Dos 63 clubes que iniciaram a competição, 32 vão seguir adiante. Por enquanto, 13 clubes estão garantidos, restando, portanto, 19 vagas. Mas há a ameaça de uma destas vagas, no Grupo 6, ser definida por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No total, 13 clubes já garantiram suas vagas: Nacional-AM (Grupo 1); Remo-PA e Abaeté-PA (Grupo 3); Moto Clube-MA (Grupo 4); Ferroviário-CE (Grupo 5); Coruripe-AL (Grupo 6); Treze-PB e ABC-RN (Grupo 7); Sergipe-SE (Grupo 8); Londrina (Grupo 11); Paranoá (Grupo 12); Villa Nova-MG (Grupo 14) e Glória-RS (Grupo 16). Na segunda fase, os times jogarão em sistema mata-mata, até que sobrem apenas quatro clubes, que farão um quadrangular final para definir os dois promovidos - campeão e vice-campeão - para a Série B em 2006. Briga jurídica - No Grupo 6, o América-RN reclama a perda de seis pontos do Nacional de Patos-PB, que teria usado o meia Alisson de forma irregular na partida diante do Vitória de Santo Antão-PE. Antes dos jogos deste sábado, o Coruripe-Al, com 15 pontos e único com 100% de aproveitamento, está com a primeira vaga. O Nacional-PB é vice-líder, com nove pontos, vai enfrentar o líder fora de casa e só depende de um empate. Com seis pontos, o América-RN joga em Natal diante do eliminado Vitória de Santo Antão-PE, ainda sem nenhum ponto. Confira os jogos da sexta rodada: Grupo 1: 19h - Independência-AC x Nacional-AM Grupo 2: 17h - Ji-Paraná-RO x Luverdense-MT e Vila Aurora-MT x São Raimundo-PA Grupo 3: 17h - São José-AP x Abaeté-PA e Remo-PA x São Raimundo-RR Grupo 4: 17h - Parnahyba-PI x Moto Clube-MA e Imperatriz-MA x Tocantinópolis-TO Grupo 5: 17h - Serrano-PE x Ferroviário-CE e Icasa-CE x Piauí-PI Grupo 6: 15h - Coruripe-AL x Nacional de Patos-PB e América-RN x Vitória de Santo Antão-PE Grupo 7: 17h - ASA-AL x ABC-RN e Treze-PB x Baraúnas-RN Grupo 8: 15h - Ipitanga-BA x Sergipe-SE e Itabaiana-SE x Juazeiro-BA Grupo 9: 16h - Ipatinga-MG x Estrela do Norte-ES e Serra-ES x Americano-RJ Grupo 10: 16h - Mogi Mirim-SP x Atlético Sorocaba-SP e Portuguesa Santista-SP x Madureira-RJ Grupo 11: 17h - Londrina-PR x Operário-MS e CENE-MS x Cianorte-PR Grupo 12: 16h - Mineiros-GO x Paranoá-DF e Ceilândia-DF x Grêmio Inhumense-GO Grupo 13: 16h - Rio Branco-SP x União São João-SP e América-SP x Ituiutaba-MG Grupo 14: 16h - Volta Redonda-RJ x Villa Nova-MG e América-MG x Cabofriense-RJ Grupo 15: 15h - Joinville-SC x ADAP-PR e Iraty-PR x Novo Hamburgo-RS Grupo 16: 15h - Glória-RS x Marcílio Dias-SC e Hermann Aichinger-SC x Gaúcho-RS