Rodada da Série C tem 33 jogos amanhã A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C segue nesta quarta-feira, com mais 33 jogos, sendo cinco deles envolvendo clubes paulistas. O destaque fica no grupo 26, em que o União Barbarense recebe o Grêmio Maringá-PR em partida que vale a liderança. Com quatro pontos cada um, quem vencer se mantém em primeiro e dá um grande passo rumo à classificação à próxima fase da competição. No grupo 16, a Francana recebe o Ituiutaba-MG e uma vitória dá à equipe paulista o primeiro lugar. Já o Sertãozinho tenta sua segunda vitória no grupo 23, jogando em casa contra o Botafogo. E pelo grupo 24, o Rio Branco busca seus primeiros pontos na competição, contra o Atlético Sorocaba em Americana. Por fim, em Limeira, a Internacional encara o XV de Piracicaba. Confira todos os jogos da 3ª rodada: Rio Branco-AC x Rio Negro-AM, Nacional-AM x CFA-RO, Viana-MA x Maranhão-MA, Santa Inês-MA x Imperatriz-MA, Guarany-CE x Itapipoca-CE, ABC-RN x Campinense-PB, Central-PE x ASA-AL, Corinthians-AL x Botafogo-PB, CSA-AL x Catuense-BA, Confiança-SE x Lagartense-SE, Itabaiana-SE x Juazeiro-BA, Comercial-MS x Cene-MS, Taveirópolis-MS x Operário-MS, Serc-MS x Cuiabá-MT, Anápolis-GO x Tocantinópolis-TO, CFZ-DF x Atlético-GO, Francana-SP x Ituiutaba-MG, Uberaba-MG x Rio Branco-MG, Estrela do Norte-ES x Ipatinga-MG, Desportiva-ES x Villa Nova-MG, Rio Branco-ES x Tupi-MG, Serra-ES x Goytacaz-RJ, 15:30 - Rio Branco-RJ x Portuguesa-RJ, Macaé-RJ x Americano-RJ, Bangu-RJ x Olaria-RJ, Cabofriense-RJ x América-RJ, Sertãozinho-SP x Botafogo-SP, Rio Branco-SP x Atlético Sorocaba-SP, Inter de Limeira-SP x XV de Piracicaba-SP, Iraty-PR x União Bandeirante-PR, União Barbarense-SP x Maringá-PR, Ulbra-RS x Marcílio Dias-SC, Pelotas-RS x RSSC-RS, Tuna Luso-PA x Atlético-RR, Flamengo-PI x River-PI e São José-RS x Brasil-RS.