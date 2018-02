Rodada de definição no Paulista da A2 O último semifinalista do Campeonato Paulista da Série A2 será definido neste domingo à tarde, quando será realizada a última rodada da fase de classificação. Matonense e São Bento brigam no confronto direto por uma vaga no Grupo 2. Os outros três semifinalistas são Oeste, Taquaritinga e Atlético Sorocaba. A Matonense, com 24 pontos, tem a vantagem do empate porque o São Bento está com 23 pontos. Enquanto isso, o Atlético Sorocaba com 25 pontos, enfrenta o São José, no Vale do Paraíba, apenas para cumprir tabela. O Sãocarlense, com três pontos, já está rebaixado para a Série B1. No Grupo 1, Oeste e Taquaritinga garantiram suas vagas com duas rodadas de antecedência. A briga ficou concentrada na luta para fugir do rebaixamento, que ameaça três clubes: Mirassol, Bandeirante e Comercial. A missão mais difícil é do Mirassol, com nove pontos, que precisa vencer, em casa, o Rio Preto, e ainda torcer por tropeços de Bandeirante ou Comercial. O Bandeirante também é lanterna com nove pontos e recebe o líder Oeste, que não tem interesse nenhum e pode até escalar alguns reservas para poupar o time. O Comercial, vice-lanterna com 10 pontos, também atuará em casa, recebendo o Olímpia, sem chances de classificação e livre do rebaixamento. Os semifinalistas se enfrentarão em dois jogos na próxima fase. O primeiro colocado do Grupo 1 pega o segundo colocado do Grupo 2 e vice-versa. A vantagem do empate e de mandar o segundo jogo em casa será do time que somar mais pontos, independente de grupo. O campeão subirá automaticamente para a Série A1, enquanto o vice-campeão disputa uma repescagem com o penúltimo colocado da Série A1. Eis os jogos da última rodada: Mirassol x Rio Preto, Francana x Taquaritinga, Comercial x Olímpia, Bandeirante x Oeste, Matonense x São Bento, Flamengo x Sãocarlense, São José x Atlético Sorocaba e Nacional x Bragantino. Classificação: Grupo 1 - 1) Oeste 32 pontos; 2) Taquaritinga 28; 3) Francana 23; 4) Olímpia 18; 5) Rio Preto 16; 6) Comercial e Bandeirante 10; 8) Mirassol 9. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 25 pontos; 2) Matonense 24; 3) São Bento 20; 4) Flamengo e Nacional 19; 6) Bragantino 17; 7) São José 14 e 8) Sãocarlense 3.