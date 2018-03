Rodada de definições na Série A 3 O Campeonato Paulista da Série A-3 terá uma rodada decisiva neste sábado à tarde, quando será disputada a última rodada da primeira fase. Dois oito times que continuarão lutando pelo título, falam ainda duas vagas. Por outro lado, mais um time ainda será rebaixado para a Série B. Todas as nove partidas vão começar às 15 horas. Na segunda fase da competição os oito classificados formarão dois grupos com quatro associações em cada um, que se enfrentarão, dentro dos grupos, em turno e returno. Das oito equipes que passarão para o quadrangular da próxima fase, seis já estão conhec idas, restando uma vaga no Grupo 1 e outra no Grupo 2. Na outra ponta da tabela, SEV e Jaboticabal já foram rebaixadas no Grupo 1, assim como o Taboão da Serra no Grupo 2. O último clube a amargar o descenso será definido entre Mauaense ou Primavera. A desistência da Inter de Bebedouro, dias antes da competição se iniciar fez com que o Grupo 1 tivesse nove times e, com isso, chegam à 18ª rodada com cada um deles disputando 16 jogos, dois a menos que o previsto com dez clubes em cada chave, como teve o Grupo 2. Por causa disso foi encaminhado na última semana pelo presidente Gilberto Pitarelli, em nome da SEV, de Votuporanga, uma petição à Federação Paulista pedindo a revisão do regulamento. Os nove clubes alegam que a Internacional de Bebedouro, que abandonou o campeonato, fosse reconhecida como uma das participantes. Caso isso aconteça, a Inter seria tida como uma das rebaixadas e somente mais uma equipe do grupo cairia, com SEV e Jaboticabal voltando na briga contra o rebaixamento no Grupo 1. No Grupo 1, XV de Piracicaba, XV de Jaú e Monte Azul já estão garantidos. Rio Claro e Independente brigam pela última vaga. O Independente precisa vencer a Ferroviária, em Limeira, e torcer por um empate do Rio Claro, que só precisa de uma vitória sobre o XV de Piracicaba, em Piracicaba, para garantir a vaga. No Grupo 2, Grêmio Barueri, Palmeiras-B e Itararé estão garantidos na segunda fase. São Vicente, São José e ECO-Osasco lutam pela última vaga. O São Vicente se vencer o ECO-Osasco ou se empatar e o São José perder para o Palmeiras-B, está classificado. O time de Osasco precisa vencer o São Vicente, em Osasco, e torcer para o tropeço do São José. Para o São José resta a vitória e torcer para o tropeço do São Vicente. Na ponta de baixo, o Primavera escapa da degola com uma vitória sobre o ECUS. A Mauaense , que está um ponto abaixo do time de Indaiatuba precisa vencer o líder Grêmio Barueri, em casa, e torcer para a derrota do Primavera. Confira os jogos: 15 horas - Taboão da Serra x Itararé; Mauaense x Grêmio Barueri; XV de Piracicaba x Rio Claro; Primavera x ECUS; ECO-Osasco x São Vicente; São José x Palmeiras-B; Barretos x Jaboticabal; Independente x Ferroviária e XV de Jaú x Monte Azul.