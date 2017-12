Rodada de definições na Série B Uma tarde de definições no Campeonato Brasileiro da Série B acontece neste sábado com seis jogos importantes, todos começando às 16h. Cinco clubes paulistas estarão em campo, uns lutando pela classificação à segunda fase, outros contra o rebaixamento. Portuguesa e Marília podem antecipar suas vagas, enquanto Paulista e União Barbarense lutam contra o descenso. No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória diante do Santa Cruz. O time campineiro precisa da vitória para se manter vivo na luta pela classificação. Ao seu favor está o fato de não ter perdido nenhum jogo em casa, com sete vitórias e um empate. O Guarani tem 26 pontos e calcula precisa de sete pontos em três jogos para se classificar. O Santa Cruz está tranqüilo, já que lidera com 37 pontos e está classificado. Com uma promoção de ingressos, perto de 15 mil pessoas devem apoiar o Guarani. No Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, Paulista e Portuguesa se enfrentam buscando a reabilitação e lutando por objetivos opostos. Depois da goleada sofrida para o Ceará, por 4 a 1, o Paulista necessita mais do que nunca da vitória para dar uma respirada contra o rebaixamento. O atual campeão da Copa do Brasil esta na zona do rebaixamento, com 22 pontos. Também vindo de derrota, para o Grêmio por 2 a 1, a Portuguesa tem 30 pontos e com uma vitória antecipa sua vaga na segunda fase. No Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), Náutico e Marília se enfrentam pensando somente em classificação. Mesmo jogando fora de casa, o time paulista, com 31 pontos, vai atrás da vitória que dá a vaga ao time com duas rodadas de antecedência. O Náutico está com 27 e não pode desperdiçar a chance de somar três pontos em casa e se manter no grupo do G-8. No Estádio Vivaldo Lima, em Manaus (AM), o União Barbarense pode ficar muito próximo da Série C em 2006 caso perca para o São Raimundo, que ainda não perdeu em casa, com cinco vitórias e três empates. O União Barbarense tem 20 pontos, dois a menos do que o time amazonense. Ambos estão ameaçados pelo descenso. No Barradão, em Salvador, o Vitória busca se reabilitar da derrota para o Santa Cruz diante do Ceará. O Vitória, com 26 pontos, luta pela classificação, diante do Ceará, com 23 pontos, preocupado em evitar a Série C. No Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), a Anapolina, com 21 pontos, luta contra o descenso, diante do Avaí, com 29 pontos, bem perto da segunda fase.