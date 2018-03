Rodada de empates no Campeonato Italiano A 25ª rodada do Campeonato Italiano teve seis jogos neste domingo. Destes, cinco terminaram empatados - a exceção foi o Siena, que derrotou o Ancona por 3 a 2. Pior para a Roma, que ficou no 0 a 0 com a Reggina e pode ver seus rivais pelo título abrirem vantagem. Afinal, Juventus e Milan disputam o clássico ainda hoje, em Turim. Com o empate, a Roma chegou aos 57 pontos, na segunda posição do campeonato. O líder é o Milan, com 61, enquanto a Juventus tem 55 e está em terceiro lugar. O domingo na Itália teve dois gols brasileiros. O lateral Zé Maria marcou de pênalti e ajudou o Perugia a empatar com o Modena, por 1 a 1. Já o volante Rodrigo Taddei fez o terceiro do Siena na vitória sobre o Ancona, por 3 a 2. Nos demais jogos disputados: Inter de Milão 0 x 0 Chievo, Lazio 2 x 2 Udinese e Parma 2 x 2 Brescia.