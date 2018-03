Rodada de goleadas no Paulista da Série B1 A Ferroviária continua sobrando no Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à Quarta Divisão. Neste domingo à tarde, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária confirmou seu favoritismo e goleou o lanterna Paraguaçuense, por 6 a 0, mantendo a liderança isolado do Grupo 1, com 15 pontos. A sexta rodada, completada neste domingo, foi marcada por várias goleadas, com 31 gols e média de 4,4 por jogo. Ainda pelo mesmo Grupo 1, na sexta-feira à noite, o Linense venceu em casa, por 1 a 0, o Fernandópolis (10), ficando na vice-liderança, com 13 pontos. O Jalesense chegou aos 12 pontos, em terceiro lugar, após vencer fora de casa o Tupã, por 2 a 1. Quem voltou a decepcionar sua torcida foi o Batatais, que perdeu por 3 a 1 para o Monte Azul. Pelo Grupo 2, os dois líderes venceram. O Ecus, de Suzano, em casa goleou o Capivariano por 5 a 0. Também em casa, o Santa Ritense goleou o XV de Caraguatatuba, por 4 a 1. Os líderes têm 15 pontos cada. Quem se recuperou, jogando fora de casa, foi o Grêmio Barueri. Depois de duas derrotas seguidas, o time do técnico Rotta deu volta por cima e goleou por 4 a 1 o Palestra, que voltava a jogar em seu estádio, o Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O time de Barueri agora é o terceiro colocado, com dez pontos, enquanto os donos da casa ficaram com um ponto a menos mas no quinto lugar. Confira os resultados: Ferroviária 6 x 0 Paraguacuense; Tupã 1 x 2 Jalesense; Batatais 1 x 3 Monte Azul; Santa Ritense 4 x 1 XV de Caraguatatuba; Palestra 1 x 4 Grêmio Baureri; ECUS-Suzano 5 x 0 Capivariano; Velo Clube 2 x 0 União Mogi, Linense 1 x 0 Fernandópolis. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária 15 pontos; 2) Linense 13; 3) Jalesense 12; 4) Fernandópolis 10; 5) Monte Azul 8; 6) Tupã 6; 7) Batatais 3; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Ecus e Santa Ritense 15; 3) Grêmio Barueri 10; 4) Velo Clube e Palestra 9; 6) XV de Caraguatatuba 5; 7) Capivariano 4; 8) União Mogi 2.