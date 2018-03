Rodada de muitos gols na Série B1 Três jogos movimentaram a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1 neste sábado. O ponto positivo foi a alta média de gols. Em três partidas, 14 gols, o que dá quase cinco por jogo. Pelo Grupo 1, o Lemense venceu o lanterna Fernandópolis por 3 a 2 e chegou aos 13 pontos. O resultado coloca o time de Leme na briga por uma das quatro vagas à próxima fase. No Grupo 2 a história se repete. As vitórias do Mauaense (3 x 2) sobre o XV de Caraguá e Palestra (3 x 1) sobre Capivariano os mantiveram na esperança de classificação. A rodada da quarta divisão se completa neste domingo com mais três jogos. Confira: 10h00 - Primavera x Ecus; 15:00 - Velo Clube x Monte Azul; União Mogi x Guarulhos.