Rodada de sábado começa com poucos gols A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro começou neste sábado com pouquíssimos gols. Em três jogos realizados a partir das 16 horas, apenas um gol foi marcado, o da vitória por 1 a 0 do São Caetano sobre a Ponte Preta, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Marcinho fez o gol do jogo. Nos outros dois jogos já encerrados neste sábado, o Atlético-PR empatou sem abertura de contagem com o Fluminense; mesmo placar de Paysandu e Inter de Porto Alegre. Com a vitória, o São Caetano sobre para 51 pontos no campeonato e a Ponte permanece com 39. O empate no Paraná não foi bom para ninguém: o Atlético chega a 40 pontos e o Fluminense vai a 33. O empate no Pará, no entanto, foi melhor para o Inter, que subiu para 54 pontos. O Paysandu tem agora 40 pontos ganhos.