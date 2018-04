Rodada de sábado do Brasileirão interessa ao Corinthians

Apesar de só entrar em campo no domingo contra o Atlético Paranaense, os corintianos estarão atentos aos três jogos que abrem neste sábado a 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, todos às 18h10. Em todos eles, o resultado vai influenciar diretamente na luta do time alvinegro contra o rebaixamento. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Em Curitiba, um duelo entre dois concorrentes do Timão para fugir da degola. Paraná e Goiás se enfrentam no Estádio Durival Britto. O Paraná, 18.º colocado com 38 pontos (três a menos que o Corinthians), precisa vencer para manter as chances de permanecer na Série A no ano que vem. Já o Goiás (16.º com 41 pontos) precisa dos três pontos para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Corinthians (também com 41 pontos) na rodada. No Maracanã, o Fluminense pode dar uma força ao Corinthians na partida que fará contra o Náutico. O Fluminense ainda tem chances de conquistar uma das vagas para a Libertadores do ano que vem e fará de tudo para garantir a vitória em casa. Nesse caso, o Náutico (15.º com 43 pontos) também poderia ser ultrapassado pelo Corinthians, desde que passe pelo time paranaense no domingo. Em Porto Alegre, outro duelo entre um clube que sonha com a Libertadores e outro que luta para não cair. No Olímpico, o Grêmio pode facilitar a vida do time alvinegro se bater o Figueirense (13.º com 45 pontos). O Grêmio decidiu concentrar forças somente no campo para vencer o Figueirense. A pedido da presidência do clube, assessores, comissão técnica e jogadores deixaram de falar sobre os incidentes após a derrota de quarta-feira para o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, quando os gremistas brigaram no vestiário. Na manhã seguinte, novo incidente: a delegação gremista teria agredido um dirigente do Furacão no aeroporto de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. PARANÁ Gabriel; Léo Matos, Nem, Neguette e Paulo Rodrigues; Batista, Adriano, Jumar e Róbson; Josiel e Vandinho. Técnico: Saulo de Freitas GOIÁS Harlei, Vítor, Ernando, Paulo Henrique e André Leone; Amaral, Fábio Bahia, Cléber Goiano e Elson (Wendell); Harison e Fabiano Oliveira. Técnico: Márcio Araújo Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Estádio: Durival de Britto, em Curitiba (PR) Horário: 18h10 (de Brasília) TV: Pay-per-view FLUMINENSE Fernando Henrique; Thiago Silva, Roger (Cícero) e Luiz Alberto; Gabriel (Carlinhos), Maurício, Arouca, Thiago Neves e Júnior César; Soares e Magrão. Técnico: Renato Gaúcho NÁUTICO Fabiano; Onildo, Everaldo, Toninho e Sidny; Radamés, Marcelo Silva, Geraldo e Júlio César; Acosta e Marcelinho. Técnico: Roberto Fernandes Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 18h10 (de Brasília) TV: Pay-per-view GRÊMIO Saja; Bustos, William, Léo e Hidalgo; Sandro Goiano, Eduardo Costa, Anderson Pico (Marcelo Labarthe) e Diego Souza; Tuta (Jonas) e Marcel. Técnico: Mano Menezes FIGUEIRENSE Wilson; Felipe Santana, Chicão e Asprilla; Ruy, Diogo, Cleiton Xavier, Fernandes e Edson (César Prates); Ramon (Otácilio Neto) e Jean Carlos (Frontini). Técnico: Alexandre Gallo Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR) Estádio: Olímpico, em Porto Alegre (RS) Horário: 18h10 (de Brasília) TV: Pay-per-view