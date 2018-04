Rodada de surpresas no Paulista B1 A 12ª rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, realizada neste domingo, foi repleta de surpresas. O único clube que já garantiu, matematicamente, o acesso para a Série A3 é o Monte Azul, com 25 pontos, embora os vice-líderes, Ecus e Ferroviária, ambos com 21 pontos, também estejam virtualmente classificados. Pela manhã, o Grêmio Barueri derrotou o Jalesense por 2 a 1, em casa, e abriu quatro pontos de vantagem sobre o rival, com quem brigava diretamente por uma das quatro vagas de acesso. O time da Grande São Paulo permaneceu no quarto lugar, mas agora com 19 pontos, enquanto o Jalesense ficou na sexta posição, com 15 pontos. À tarde, a Ferroviária foi derrotada pelo Linense com um gol a cinco minutos do final da partida, em pleno estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, e teve que adiar a festa pelo acesso antecipado. O resultado deixou o time grená na terceira colocação, com 21 pontos, enquanto o Linense ficou com 16 pontos e na quinta posição. Em Suzano, o ECUS, empurrado pela torcida, dificultou o jogo para o já classificado Monte Azul, mas não passou de um empate por 1 a 1, com dois gols contra. O resultado também frustrou os planos do time suzanense, que poderia até garantir a classificação antecipada, mas teve que se contentar com a vice-liderança, com 21 pontos. O time de Monte Azul Paulista ainda é o primeiro colocado, com 25 pontos. Como última surpresa do domingo, o lanterna Palestra goleou o Santa Ritense, por 4 a 0, em São Bernardo do Campo, no chamado "jogo dos eliminados". O resultado não tirou o alviverde do ABC da última posição, mas pelo menos, deu-lhe um número positivo na tabela: um ponto (perdeu seis pontos no Tribunal de Justiça). Já o time de Santa Rita do Passa Quatro ficou na sétima colocação, com 11 pontos. Resultados: Grêmio Barueri 2 X 1 Jalesense, Ferroviária 0 X 1 Linense, Ecus Suzano 1 X 1 Monte Azul e Palestra 4 X 0 Santa Ritense. Classificação: 1) Monte Azul 25 pontos; 2) Ecus e Ferroviária 21 pontos; 4) Grêmio Barueri 19 pontos; 5) Linense 16; 6) Jalesense 15; 7) Santa Ritense 11; 8) Palestra 1 ponto.