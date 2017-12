Rodada decisiva completa os 32 da Copa Depois de mais de dois anos de eliminatórias, a Copa do Mundo da Alemanha estará, nesta quarta-feira, com suas 32 seleções definidas. As últimas vagas para o Mundial/2006 serão preenchidas em partidas de repescagem. A Austrália foi a primeira a se garantir, depois de vencer o Uruguai nos pênaltis. A Espanha é quem está mais perto da vaga. Pode perder por até três gols de diferença para a Eslováquia, em Bratislava. No jogo de ida, em Madri, os espanhóis venceram por 5 a 1. O otimismo espanhol é tamanho que o técnico Luis Aragonés diz que sua seleção tem ?99% de chances de garantir a vaga?. Raúl, atacante espanhol, já fala da campanha que sua seleção poderá fazer na Alemanha. ?Jogo pela Espanha há muito tempo e tenho certeza de que nosso time nunca esteve tão forte quanto agora. Poderemos ir longe na Copa?. Os eslovacos reclamam muito e dizem que estão sendo vítimas de uma conspiração da Fifa. ?A Espanha tem muito mais influência e seria um participante de prestígio no Mundial. Isso é vergonhoso e catastrófico?, diz o capitão do time, Miroslav Karhan, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo em Madri. Além dele, estarão de fora o zagueiro Marian Had e o técnico Dusan Galis, que foram expulsos no jogo de ida. A Suíça fez 2 a 0 na Turquia no primeiro jogo, em Berna, e pode perder por um gol de diferença ? ou por dois, caso marque um gol ? no jogo de volta em Istambul. Mas os suíços enfrentarão um ambiente hostil na Turquia. Logo na chegada ao país, a delegação suíça ficou presa por mais de duas horas no aeroporto, esperando a liberação de passaportes. O clima de guerra começou no sábado. Os dirigentes da Federação Turca reclamaram que o hino do país foi vaiado por torcedores suíços no jogo de ida e que seus jogadores foram insultados por seguranças locais após a partida. Na chegada da delegação suíça a Istambul, dezenas de torcedores turcos receberam os visitantes com vaias, insultos e uma bandeira turca onde se lia: ?Bem-vindos ao inferno: 5 a 0?. Mais de 40 mil pessoas devem ver a partida e um esquema de segurança com mais de 3.600 policiais foi armado. A Suíça não vai a uma Copa desde 1954. No outro confronto europeu, a República Checa precisa apenas de um empate contra a Noruega, em Praga, para chegar pela primeira vez a um Mundial. No jogo de ida, venceu por 1 a 0, em Oslo. ?Estamos perto da Copa, mas precisamos ter cuidado. Os noruegueses jogam melhor fora de casa?, disse o meia Pavel Nedved, da Juventus, que voltou ao time nacional no jogo de Oslo. No Oriente Médio, Bahrein, classificado na repescagem asiática, e Trinidad Tobago, quarto colocado das eliminatórias da Concacaf, disputam o direito de estrear em um Mundial. Bahrein, que empatou por 1 a 1 fora de casa, vai à Copa se empatar por 0 a 0.